Gf Vip, Alex Belli e il messaggio 'subacqueo' a Delia. Elena Morali infuriata: «Non copiarmi»

Alex Belli fa parlare di sè anche dall’Egitto. Dopo l'uscita dal GF Vip, Alex si è rifugiato sul mar Rosso e anche da lì, manda messaggi per la sua Delia Duran. Stavolta ha optato per una dedica speciale in fondo al mare: ha realizzato un video “subacqueo”, mentre era intento a fare un’immersione. Raggiunto il fondale marino, Alex ha sfoderato un foglio con un messaggio dedicato alla compagna: «Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza». Nel filmato si vedono anche alcuni pesciolini gironzolare nell’acqua. Gli animali, però, appare piuttosto evidente che non siano frutto dello spettacolo della natura, bensì di Photoshop. Ritocchi che non sono passati inosservati all'influencer Elena Morali.

Pochi giorni fa, l’ex volto di Colorado ha realizzato un video simile a quello di Alex Belli per festeggiare i due anni d’amore assieme al compagno Luigi Mario Favoloso. E' per questo che Morali ha accusato ferocemente il 38enne parmense di averle copiato l’idea, oltre a criticarlo per il presunto uso di Photoshop. Con una Stories Instagram ha attaccato l’ex gieffino: «Alex Belli, che di bello non ha niente, imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti» scrive Morali in tono serioso.

Oltre alla querelle in corso, inoltre, Alex Belli non ha mantenuto la sua promessa fatta a Silvia Toffanin, nell’ultima intervista concessa a Verissimo, aveva dichiarato espressamente che dopo il suo rientro nella Casa più spiata d’Italia, sarebbe sparito dalle scene perché stufo di tutto. Ma come si evince dai suoi post, non così.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 15:28

