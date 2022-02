Gf Vip, 'the end' fra Alex Belli e Katia Ricciarelli. La soprano contro l'attore: «Sei un co****ne»

Fra i tanti tira e molla in corso, per Alex Belli arriva un 'The end', stavolta però con Katia Ricciarelli. Rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per dare seguito alla soap opera con Soleil Sorge e Delia Duran, Alex Belli ha avuto un brutto confronto con la soprano. Tutto è iniziato durante la notte, quando, prese dall'alcol e dai festeggiamenti in corso, Soleil e Delia si sono date un bacio appassionato. Di fronte a quel gesto, Belli non è intervenuto, ma ha preferito commentare con Katia.

A notte fonda, Soleil si è detta sconfortata per quanto accaduto con Delia. Ma Ricciarelli non si è risparmiata e le ha detto: «Ci sei cascata come una pera cotta» e, riferendosi ad Alex ha poi detto: «Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare un’altra volta… Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Lo sistemo io, mica ho tanti scrupoli!». Subito, Alex è passato per andare in confessionale e Katia ha urlato: «Adesso non sono affari tuoi! Non sono inca…ata, fatti gli affari tuoi, cr..tino!» lasciando senza parole l'attore. L’ira della cantante non si è placata. Quando l’attore è uscito dal confessionale è stato nuovamente braccato: «Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità…» ha ribadito Katia.

Nel corso della mattinata di oggi, poi, Katia, parlando con Antonio Medugno, ha rincarato la dose sul parmense. «Stai scherzando? Ho visto tutto ieri! Io dico ad Alex: ‘Ma ti rendi conto?’. E lui mi dice: ‘Lo capisci perché io amo tanto Delia? Perché è pazza… Sei un cog....e, veramente guarda» l’ennesimo rimprovero della soprano a Belli.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Febbraio 2022, 19:08

