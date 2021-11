GF Vip, la Ricciarelli ad Alex Belli: «Perché non sei uscito con Delia ieri? Sei infantile!»

La paradossale situazione di Alex Belli al Grande Fratello Vip si infittisce. Dopo il confronto di ieri sera con la moglie Delia Duran, di cui il web non ha risparmiato meme e commenti, Alex Belli nella notte aveva deciso di abbandonare il gioco. «Me ne vado, non posso stare più qui» dice l'attore che, però, fermato da Soleil cambia subito idea. La concorrente italo - americana, però, dopo l’episodio, inizia a nutrire sospetti su un presunto accordo fra Alex e sua moglie. E arriva anche il confronto fra la Ricciarelli e Belli.

«Usando il buon senso, io direi a Delia: ‘Ti amo, continuo a fare il giocherellone, ma vado a dormire altrove (non con Soleil, ndr)’. Così sta tranquilla» sottolinea Katia.

«Non penso che Delia… Non è preoccupata perché dormo in quella stanza, ma perché questa roba genera un pressing per delle cose che vengono esageratamente fatte vedere…» la replica di Belli.

«Tu dici? ‘no no’. Dimmi allora perché è preoccupata. Ma quale esageratamente. Io mi sarei arrabbiata da morire. Se non vuoi capire è inutile che parliamo. Mi dispiace per te, per Soleil, che fa la gradassa ma ieri era a terra, e per tua moglie, una donna che ieri aveva il cuore in terra. L’hanno vista tutti».

E Belli risponde ancora: «Siamo nel 2021 e dobbiamo giudicare?». La Ricciarelli lo inchioda: «Quando si è legati, si hanno obblighi, altrimenti non ci si sposa». «Io e Delia – risponde Alex – ci siamo giurati amore fedeltà e libertà».

«Ah sì? Ieri non mi sembra che tua moglie abbia giurato libertà in questo senso» tuona Katia. L’attore però non vuole saperne e, anzi, alza la posta dicendo che non ha riconosciuto la Duran nel corso dell’incontro avuto nelle scorse ore.

L’attore torna quindi a sostenere che con Soleil ci sia solo amicizia. E la soprano picchia ancora più duro: «Se dici così dovresti essere il più tranquillo al mondo. Però ieri ti sei cag*to addosso? O siamo tutti scemi qui dentro?». E ancora: «Perché non sei andato con lei? Potevi andarci e uscire».

«Infatti ci vado oggi» sostiene Belli, scatenando il sarcasmo della soprano: «Ah sì? Mi sembra infantile quest’uomo – Katia rivolgendosi a Giucas -, non sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili. Se fossimo liberi al mondo, saremmo degli animali. Abbiamo il cervello e dobbiamo usarlo».

Alex accusa il colpo e, sempre più in difficoltà, ha sospirato: «Va bene, hai ragione».

