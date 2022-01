Gf Vip, Alessandro Basciano giura sul figlio: «Voglio un prete, altrimenti non dormirò con Sophie»

Pentimento per Alessandro Basciano. Dopo aver giurato sul figlio, richiede una confessione con un prete all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha parlato di quanto successo con alcuni inquilini della Casa che hanno ironizzato sulle richieste di Basciano agli autori del reality. Tutto ha avuto inizio quando il giovane ha avuto un pesante scontro con la fidanzata Sophie Codegoni. I toni si sono accesi e Basciano è arrivato a giurare su suo figlio che non avrebbe mai più dormito assieme alla 19enne.

Dopo la furibonda lite, Sophie, confidandosi con alcuni concorrenti, aveva previsto che il giorno successivo Alessandro sarebbe tornato sui suoi passi. E aveva anche previsto che quel giuramento a caldo sul figlio gli avrebbe causato dei problemi. «Domani lui sarà il primo che si pentirà perché ha giurato e non si può tornare indietro ad un giuramento così» diceva Sophie.

Basciano il giorno dopo, a pace fatta con la Codegoni, non si è scordato di quanto ha promesso, cadendo nel pensiero che lo attanaglia e arrivando a chiedere un incontro con un prete che lo possa confessare e quindi alleggerire dal giuramento pronunciato.

Anche se ora Basciano vuole tornare a dormire con Sophie, non può. Lui stesso lo ha ribadito alla ragazza, spiegandole che finché non si confesserà non si sentirà nel giusto. Il fatto è stato raccontato da Alessandro stesso a Barù, Giucas Casella, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. «Ci sarà un prete qui vicino, dai», ha affermato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, provocando risate negli altri inquilini. «Siamo a Roma, c’è il Vaticano, sai com’è, magari passa anche il Papa. Secondo me, Alfonso può chiedere al Papa. Scusa se ridiamo, però…» dice Manila.

