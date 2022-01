Gf Vip, Aldo Montano e la commovente dedica social a Manuel Bortuzzo: «Prendi in mano la tua vita, io sarò al tuo fianco»

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme. Ad aspettarlo fuori dal Gf Vip ieri sera c'era proprio lui, l'ex schermidore italiano con cui più di tutti il fidanzato di Lulù Selassié ha legato in questi ultimi mesi di reality. L'abbraccio tra loro è stato lungo e sincero, e l'emozione tangibile. Anche per questo i due amici hanno fatto fatica a parlare davanti alle telecamere del Gf Vip.

La dedica di Aldo Montano a Manuel Bortuzzo

A poche ore dall'uscita di Manuel Bortuzzo dalla casa, Aldo Montano ha voluto dedicare un messaggio speciale al suo «piccolo grande uomo», incoraggiandolo a guardare avanti, alla vita vera e ai traguardi che lo aspettano. «Ieri sera mi sono davvero mancate le parole – ha esordito l'ex campione olimpico –. Volevo solo abbracciarti forte e rivederti a casa!». Se ieri Montano era sopraffatto dall'emozione, oggi, a distanza di diverse ore, è riuscito a fare ordine tra i pensieri e a verbalizzare i suoi sentimenti.

«Adesso hai la tua vita da riprendere in mano, hai da raggiungere tanti obiettivi e devi cercare di trasformare la tua serenità in felicità – ha aggiunto Aldo –. All’interno della casa del Gf hai trovato amore e amicizia e hai capito che puoi riuscire a fare tante cose che prima ti facevano paura. Porta con Te tutto ciò che di buono hai trovato in quest’esperienza e usa le cadute e ciò che di negativo c’è stato come lezione di vita. Forza Manuel, ieri varcando quella porta rossa hai aperto un nuovo capito lo della tua vita, tutto da scrivere! Io sarò al tuo fianco».

La risposta di Manuel Bortuzzo

Parole che sono state accolte con gioia e gratitudine da Manuel, che sempre sui social ha risposto: «Grazie per la verità della tua persona della tua amicizia e di tutto ciò che ci riguardava. Grazie per aver contribuito a rendermi quest'esperienza ancora più unica. Ora un nuovo capitolo da vivere insieme ha inizio, e con te sarà tutto più bello! Verso i nostri obiettivi e oltre!! Ti voglio bene fratello mio».

