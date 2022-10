Gf Vip, Alberto prova qualcosa per Edoardo: «I miei occhi piangono». Cosa ha confidato a Nikita

Nella casa del Gf Vip, Alberto De Pisis si è confidato con Nikita Pelizon sui sentimenti che prova per Edoardo Donnamaria. I due sono apparsi spesse volte vicini ma per Edoardo si è trattato sempre e solo di un gioco. Edoardo, infatti, nelle ultime settimane è apparso interessato a instaurare un rapporto di coppia con Antonella Fiordelisi.

Alberto si è detto contento per questo ma è stato impossibile per lui nascondere un certo interesse per Edoardo. «È una cosa che digerisco e basta. Non mi dispiace essermi preso per una persona con cui sicuramente recupererò il rapporto perché sento a me molto affine, sono anche molto felice che Antonella si frequenti con lui» ha spiegato. «Mi fa un po’ male, i miei occhi un po’ piangono quando sono sotto i miei occhi però è la vita», ha spiegato Alberto a Nikita.

