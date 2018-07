Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – La bagarre fra gli ex gieffini. I due durante ilcondotto con successo di ascolti (meno di critica per via di alcuni accadimenti poco piacevoli nella Casa) da Barbara d’Urso non hanno trovato sintonia e la cosa è continuata una volta fuori dal reality,anche con qualche battibecco social.Stavolta è Danilo a tornare sull’ex collega di reclusione: “Ha solo creato zizzania e malumori, non ha fatto altro – ha confessato a Gaida De Miceli nella trasmissione “Non succederà più, sulle frequenze di Radio – Radio - Lui non è così al di fuori. Lì ha giocato dall’inizio alla fine, non è stato se stesso. Se lui fosse così non andrebbe d’accordo con nessuno. È stato losco, subdolo, ha giocato e ha fatto tante strategie. Lui ha pubblicato dei post in cui parlava di me, nella Casa parlava di me, fuori parla di me, ma ha una vita? Non lo so, forse sarò il suo idolo”.Ultimamente ha anche utilizzato il social per parlare di, da poco tornata in coppia col suo ex Andrea Damante: “Mi è venuto di fare quella Story perché non mi tengo un cecio in bocca. Devi essere un po’ meno. Sei arrivata dove sei arrivata, tanto di cappello e applausi per te. Sei un personaggio pubblico e sai a quello che vai incontro, anche a me mi hanno definito omofobo, sessista, razzista… e che dovevo fare, lei doveva far la signora. Si è sempre comportata bene, magari delle volte eccede perché ha 22 anni ed è giusto. Ha tante potenzialità, è bella come il sole, al di là di quelli che la definiscono ignorante, anch’io non parlo bene e non sempre servono i libri, alle volte servono le esperienze”.