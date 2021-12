Gemma Galgani e Giorgio Manetti dopo essersi conosciuti a “Uomini e donne” hanno avuto una breve relazione ormai molti anni fa. Nonostante il tempo sia passato i due non mancano mai di lanciarsi reciproche frecciatine e stavolta a prendere parola è stata Gemma: la celebre dama del trono over infatti ha fatto intendere che il suo ex potrebbe aver segretamente fatto ricorso alla chirurgia estetica

Gemma Galgani (Instagram)

U&D, Gemma Galgani e la “vendetta” contro Giorgio Manetti

Gemma Galgani si prende la sua vendetta su Giorgio Manetti. I due, che si sono conosciuti sul torno over di Uomini e donne e si sono lasciati dopo una breve relazione, non sono nuovi a stoccatine reciproche lanciate mezzo stampa.

Gemma è ricorsa recentemente all’aiuto del chirurgo e lo ha ammesso, e ha ricordato quando Giorgio, che dice di preferirla al naturale, le aveva invece fatto capire altro: «Forse si dimentica un particolare – ha raccontato al Magazine di Uomini e donne - mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: "Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati"...».

Giorgio Manetti (Instagram)

Giorgio Manetti è tra l'altro molto attento all’immagine e Gemma Galgani insinua che anche lui potrebbe essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica: «Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino. Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”.

