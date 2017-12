Francesco Monte beccato con una ex concorrente del Grande Fratello. Nuovo amore?

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

LECCE - Francesco Monte sembra ormai aver archiviato la storia d'amore con Cecilia Rodriguez, chiusa dopo 4 anni in diretta tv al Grande Fratello Vip. Da tempo, rumour attribuiscono all'ex tronista una nuova storia con una ragazza mora. Francesco finora non avrebbe mai confermato, ma adesso spunta una foto...Come riporta il sito Anticipazioni.tv , il bel tarantino è stato immortalato all'aeroporto in compagnia dell'ex gieffina Mary Falconieri, che avrebbe concluso da poco la sua relazione con Giovanni Angiolini, conosciuto nella casa del Gf. La foto è stata postata su Instagram proprio da Mary.LEGGI ANCHE ----> Francesco Monte e il dramma segreto: "Sto facendo un percorso per riprendermi..." LEGGI ANCHE ----> Francesco Monte e l'addio a Cecilia Rodriguez: "Sono rinato però senza colpe, ho visto tutto dal divano" Nello scatto "incriminato", i due sono abbracciati, l'ex gieffina è molto sorridente e dalla sua borsa spunta perfino un orsetto di peluche. Che sia un regalo di Francesco?Al momento il bel tarantino non avrebbe confermato né smentito. Quello in aeroporto sarà stato un incontro casuale o è proprio Mary la mora misteriosa? Staremo a vedere.