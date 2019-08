Francesca De Andrè e il ritorno di fiamma con l'ex Giorgio. Lui su Instagram: «Stringimi forte e..»

Giovedì 15 Agosto 2019, 12:43

Iltra Francesca De André e l'ex fidanzatosembra essere ufficiale. Dopo aver accantonato definitivamente la storia con Gennaro Lillio , conosciuto durante l'esperienza nella casa del Grande Fratello 16, la De Andrè sembra sicura di voler tornare tra le braccia dell'ex. Perchè?La bella showgirl ha iniziato nuovamente a seguire Giorgio Tambellini su Instagram . Ad annunciarlo è stato proprio Gennaro Lillio in una storia su Instagram qualche giorno fa. I due si erano cancellati reciprocamente dopo la loro rottura.E ora, la notizia quasi ufficiale: Tambellini ha pubblicato in una storia Instagram una foto con la De André, ripresa da una fan page dedicata alla coppia.«Stringimi forte e portami via», si legge nella scritta impressa sull'immagine. E in effetti Giorgio aveva provato spesso a ricontattare l'ex fidanzata, su stessa ammissione della De Andrè:«Mi ha cercata spesso. Avrebbe voluto riprovarci e ha versato tante lacrime per me ma io non ho voluto né sentirlo e né vederlo: è un capitolo chiuso». Che abbia cambiato idea?