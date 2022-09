Francesca Cipriani presto sposa: testimone di nozze a sorpresa, ecco chi è

di Bianca Amsel

Francesca Cipriani presto convolerà a nozze con il costruttore Alessandro Rossi. La showgirl ha annunciato che il grande giorno è vicino e che nonostante la data ufficiale sia ancora top secret, il matrimonio sarà entro la fine dell’anno. Sui social l'ex gieffina ha poi annunciato chi sarà il testimone di nozze oltre a svelare i vip che sono stati invitati.

Chi sarà il testimone

In una storia di Instagram la Cipriani ha fatto sapere di aver scelto Alfonso Signorini come testimone di nozze. Il conduttore le ha dato l'opportunità di partecipare alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, dove il fidanzato Alessandro Rossi era entrato per qualche giorno e le aveva fatto una romantica proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori.

I dettagli del matrimonio

Tra gli invitati molti suoi ex coinquilini del Grande Fratello tra cui: Jessica, Lulù e Clarissa, con cui ha stretto un ottimo rapporto nella casa. La showgirl qualche tempo fa aveva dichiarato che al matrimonio parteciperanno circa 200 persone e a proposito del menu aveva spiegato: «Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%».

