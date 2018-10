Francesca Cipriani e la mancata partecipazione al Grande Fratello Vip: «Chiusura anticipata, ma tornerò»

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E’ mancato un'ospite ieri sera durante la diretta settimanale del. Il reality condotto da Ilary Blasi, con l’eliminazione di Elia Fongaro che lascia la sua Jane Alexander in un fiume di lacrime, non ha visto l’ingresso di, che proprio al programma Mediaset (versione Nip) deve l’inizio della sua carriera.Il GFVip infatti è finito anzitempo rispetto ai classici orari tardo notturni e altre alla doppia eliminazione e alle nomination, ha dovuto rinunciare all’ingresso della Cipriani. A spiegare il motivo la diretta interessata dal suo profilo Instagram: “A causa del maltempo – ha scritto in un post - che ha causato una chiusura anticipata del @grandefratellotv, il mio ingresso è stato posticipato alla prossima settimana. Tranquilli, arriverò”.