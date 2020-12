di Ida Di Grazia

Filippo Nardi squalificato dal Grande Fratello Vip, Signorini: «Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra». Durante la diretta della puntata di venerdì 18 dicembre è arrivata l'ufficiali. Il Conte chiede scuse a Maria teresa Ruta per il liguaggio utilizzato ma ribadisce l'aspetto goliardico delle sue espressioni.

In settimana Filippo Nardi ha usato un linguaggio sessista nei confronti delle concorrenti e in particolare di Maria Teresa Ruta, parole che hanno scatenato una vera e propria bufera anche all'esterno, che ha costretto il Grande Fratello Vip a prendere provvedimenti.

«Filippo - dice Alfonso Signorini - ti abbiamo voluto fortemente nella casa per la persona speciale che sei, ma devo confessarti che sono rimasto basito da certe espressioni che ti sei lasciato scappare. Hai usato frasi sessiste, non possiamo passarci sopra. Molte donne si sono accorte della gravità di queste espressioni, tu decisamente non ti sei accorto». Nardi vede la clip con le frasi incriminate.

Filippo contesta il beep sul termine tea bag perchè non lo considera volgare ma qualcosa di goliardico: «Non parliamo di violenza e stupro... a me l'hanno fatto in collegio diverse volte. Era una cosa scherzosa. Davanti a queste che evidentemente sono offese chiedo scusa, ho agito in buona fede, ma che sia sessista mi urta un po'. Era solo un momento goliardico in cui spiegavo quello che facevamo a scuola». Signorini sottolinea che crede nella buona fede di Nardi «Questo è un programma in cui si è liberi di essere se stessi, ma nel rispetto degli altri». Filippo ribadisce le scuse.

Filippo chiede scusa anche a Guenda che si è sentita molto offesa «Io sono indignata dalle tue parole, accetto con piacere le tue scuse». «Secondo me hai dimostrato una profonda ignoranza - dice Antonella Elia - non ti rendi conto della tua pochezza intellettuale e umana». Maria Teresa vede in diretta per la prima volta le immagini che la riguardano «Io una violenza l'ho subita quindi mi siedo e non voglio parlare di questo. Questa era solo verbale, Filippo è scherzoso, a volte non comprendo le sue battute però ...».

Alfonso Signorini legge il comunicato del Grande Fratello: «Filippo, stare nella casa comporta delle responsabilità soprattutto nei confronti del pubblico che ci segue, nonostante questo hai ripetutamente usato espressioni non solo offensive ma che hanno violato le regole della casa, per queste ragioni sei squalificato dal gioco. Devi lasciare la casa»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA