Nikita Pelizon vince il GfVip: Fabrizio Corona svela perché non ha vinto Edoardo Tavassi

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del GfVip: la gieffina è stata la più votata dal pubblico a casa e ha sbaragliato la concorrenza. Con lei, a contendersi la vittoria c'era Oriana Marzoli che è stata una delle protagoniste all'interno della casa più spiata d'Italia. Fabrizio Corona si era espresso in merito al possibile vincitore e aveva parlato di Edoardo Tavassi.

Il pronostico di Fabrizio Corona

Venerdì scorso, attraverso i suoi canali social, Fabrizio Corona aveva rivelato il nome del vincitore del GfVip. L'imprenditore e fotografo aveva affermato di essere a conoscenza del fatto che Edoardo Tavassi sarebbe uscito trionfante dal programma. Peccato che si sia sbagliato e anche alla grande.

L'intervento di Fabrizio Corona

Alla fine il GfVip lo ha vinto Nikita Pelizon che, dopo un percorso molto lungo e anche difficoltoso, è riuscita a trionfare.

Ma come ha giustificato il suo intervento Corona?

Alla fine della storia, dopo tante battaglie, dopo tante sconfitte, dopo tante perdite, PERSIA HA TRIONFATO SU SPARTA.

NIKITA VINCITRICE DEL GF 7.🔥#gfvip #nikiters #donnalisipic.twitter.com/aQoAp0oqLp — apatica (@tlmnss) April 4, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 08:45

