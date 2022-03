Fabrizio Corona contro Sophie e Basciano: «Quante copie malriuscite» FOTO

Frecciatine social. Gli ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, due dei protagonisti della sesta edizione del programm, si sono fidanzati nella Casa e, una volta usciti, continuano ad amarsi. Ma il "re dei paparazzi", ex di Sophie, non rimane in silenzio e punzecchia ripetutamente i due.

Già da quando Codegoni era in casa, Fabrizio aveva lanciato frecciatine parlando della loro storia d'amore finita e del sentimento che, a detta sua, Sophie prova ancora per lui, attaccando Basciano di essere solo un diversivo. E ora, l’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha commentato ironicamente uno scatto condiviso dalla coppia di gieffini sui social. La foto tra Sophie e Alessandro li ritrae mentre mostrano l’interno del labbro inferiore, che entrambi hanno tatuato: Basciano con la scritta “Respect”, mentre la modella con la parola “Rebel”. Alessandro, inoltre, ha scritto sotto la foto “My partner in crime”, taggando la sua dolce metà.

Corona non è rimasto in silenzio. Ha postato nelle sue stories Instagram una sua foto insieme alla sua compagna mentre mostrano anche loro il labbro tatuato, con la battuta: «Quando lo compri su Amazon» e subito dopo la storia incriminata dei due ex gieffini con su scritto «Quando ti arriva a casa..». Ancora una volta, il 47enne ha voluto rimarcare la sua superiorità nei confronti di Basciano, nonostante il suo attuale legame con la modella Sara Barbieri. E ancora nella storia successiva ha scritto: «In 25 anni quante copie malriuscite... durate qualche primavera».

Solo qualche giorno fa Corona si è intromesso nella storia d’amore tra Sophie e Alessandro, dicendo addirittura ai microfoni di Chi di star aspettando il ritorno dell’ex tronista. Nessuna replica da parte di Sophie e Alessandro, che conitnuano a vivere il loro amore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 10:47

