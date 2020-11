Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il presunto ex Nino Magli: “Un confronto con lei, mi sottopongo alla macchina della verità”

Mentre Elisabetta Gregoraci è protagonista del Grande Fratello Vip torna a parlare ai microfoni di “Live Non è la D’Urso” il presunto ex fidanzato della showgirl, Mino Magli. Costui ha rivelato di aver avuto una relazione con la soubrette mentre lei era la partner di Flavio Briatore.

Mino Magli, sotto il tiro incrociato degli ospiti di “Live Non è La D’Urso”, ha spiegato il motivo per cui ha deciso di raccontare la sua verità dopo 13 anni dalla presunta love story: “Mi sono esposto dopo 13 anni, ma prima ho provato a mandarle dei messaggi. Il primo l’ha letto e non ha risposto, nel secondo in cui gli facevo sapere che mi cercavano per delle interviste, mi ha bloccato dopo pochi secondi. Ho deciso di raccontare tutto perché ho scoperto che nel periodo in cui lei mostrava per me tutto questo amore, c’era un “condominio”, cioè altri uomini oltre me. Io l’ho presentata ai miei figli”.

Ora vorrebbe un confronto con lei e per dimostrare di non raccontare il falso si sottoporrebbe anche all’ormai nota macchina della verità di Barbara D’Urso: “Voglio un confronto con lei per capire perché ha mentito, come ha fatto per tutto quello tempo? Voglio guardarla negli occhi e capire perché lo ha fatto, voglio un confronto. E’ solo falsa e non so perché la difendete tanto, io sono pronto a sottopormi alla macchina della verità”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA