Elisabetta Gregoraci, l'ex fidanzato furioso: «Tradito due volte, mi hai reso complice delle tue menzogne»

Dal passato di Elisabetta Gregoraci, reclusa al Grande Fratello Vip, torna a parlare Mino Magli, ex fidanzato della showgirl (a sentire i suoi racconti) tra il 2001 e il 2007, quando lei aveva già iniziato la sua storia con Flavio Briatore, che poi sposerà nel 2008.

Magli ha tuonato Elisabetta Gregoraci dalle pagine del settimanale “Oggi”: “Mi sento tradito due volte – ha scritto sul settimanale - Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta… asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia… Il secondo, quello che brucia a distanza di 13 anni, il peggiore in assoluto, è quello di aver partecipato ignaro a un piano da te abilmente studiato a tavolino, un piano che mi ha reso complice delle tue menzogne quando ripetutamente mi rinnegavi spacciandomi per il fidanzato di tua cugina (…) Avrei compreso tutto, anche la sua sfrenata voglia di affermarsi, quello che invece non posso comprendere sono gli atteggiamenti seriali che continua a mettere in campo nascondendosi dietro un vittimismo che non può ostentare”.

Mino Magli cita anche una lettera di Elisabetta, ricevuta dopo che lei aveva passato una decina di giorni in Kenya ospite di Briatore, nel quale sembra che si parli di un contratto fra di lei e il futuro sposo: “in questo momento stanno succedendo molte cose strane nelle mia vita… tanti cambiamenti. La mia crescita professionale, la mia nuova casa, la mia nuova vita… ecc, tutte cose abbastanza importanti che mi hanno un po’ frastornata… Poi è arrivato quel “contratto” quello particolare, che non so se io abbia fatto bene o male forse mi sono lasciata condizionare e mi sono fatta gestire male (…) Io ti vorrei sempre accanto a me, ma non so se tu accetterai mai il nostro modo un po’ particolare in questo momento di stare insieme non possiamo camminare per strada mano nella mano…”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Ottobre 2020, 14:13

