Elenoire Ferruzzi svela quanto ha speso in chirurgia: la cifra totale degli interventi

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal gioco del GF Vip dopo l'atteggiamento avuto con un'altra concorrente: Nikita Pelizon. Ora che è fuori, Elenoire è tornata alla sua vita ma con i riflettori puntati ancora su di sé.

Gf Vip, la reazione di Elenoire Ferruzzi al bacio tra Daniele e Nikita nella notte

Ai microfoni della trasmissione Le Iene, Elenoire ha risposto ad alcune domande, svelando la cifra spesa per sostenere gli interventi chirurgici. "Per rifarmi gli zigomi ho speso 7mila euro, le labbra ho perso il conto ma direi quanto gli zigomi. Il seno l'ho rifatto cinque volte: è costato 10mila euro per ogni intervento. Il sedere mi è costato 15mila euro. In tutto ho speso circa 200mila euro". I soldi spesi e gli interventi affrontati denotano infine la consapevolezza e la volontà di Elenoire Ferruzzi di apparire proprio così com'è. Lei stessa ha infatti chiarito che "sono io che voglio essere esattamente come sono, quando mi guardo allo specchio mi amo".

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, la casa dove vive Elenoire Ferruzzi: il video della sua vera abitazione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA