Edoardo Tavassi esclude Nikita Pelizon dalla hit del GfVip: «Non ho detto il suo nome»

Manca davvero pochissimo alla finale del GfVip e i concorrenti si stanno godendo le ultime emozioni nella Casa ma... tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi continua a non esserci feeling. A dimostrarlo è proprio l'ultima hit dei vipponi.

Tavassi ha confessato a Giaele De Donà e Micol Incorvaia di non aver pronunciato il nome di Nikita quando ha presentato la canzone che hanno scritto tutti insieme. «Ho pronunciato tutti i vostri nomi però non ho detto quello di Nikita», ha ammesso Tavassi.

Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi a confronto

Dopo il confronto avuto ieri tra Nikita Pelizon e Edoardo Tavassi, una cosa è evidente, i due concorrenti non riusciranno mai a trovare un punto di incontro. I due vipponi hanno provato a chiarire le proprie posizioni e idee, ma non cambia l'opinione l'uno e dell'altra.

Ci siamo quasi, manca davvero poco e i concorrenti potranno ritornare alla propria vita quotidiana. Ma... come continueranno, in queste ultime ore, i rapporti in Casa? Quale strategie adotteranno i vipponi? Non ci resta che aspettare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 15:12

