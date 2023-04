Edoardo Tavassi accusa Nikita Pelizon al GfVip: «La tua amicizia con Antonella Fiordelisi è solo strategia». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Durante il confronto di ieri sera tra Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si è parlato anche di Antonella Fiordelisi. Il vippone ha ribadito più volte di non credere nell'amicizia tra Nikita e Antonella; lui crede che questo rapporto, nato nella casa del GfVip, sia solamente una strategia di gioco. Ma... procediamo con ordine.

Cosa ha detto Edoardo Tavassi su Antonella Fiordelisi

Durante il confronto in veranda, Edoardo così ha espresso la sua opinione anche riguardo all'amicizia tra le due concorrenti. «Ci sono delle cose che non mi tornano e sono molto legate al gioco. Quando ti dico che sei amica di Antonella è perché anche lei era molto legata al gioco. Poi, ha aggiunto: «Io credo che la vostra amicizia sia nata per una necessità: il gioco. Voi non vi sopportavate all'inizio e vi siete dette le peggiori cose. Tu all'inizio non sopportavi Antonella, ammettilo».

Nikita però è obiettiva e ha risposto senza alcuna esitazione. «Antonella è tanto legata al gioco che oggi mi ha mandato un aereo spendendo dei soldi. Pensa te quanto mi vuole bene...», ha concluso la vippona.

