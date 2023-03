Edoardo Donnamaria squalificato dal GfVip: ecco il motivo. E sui social spunta il video “incriminato”

di Redazione Web

Edoardo Donnamaria è ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato uno dei protagonisti della settima edizione del reality show e nella puntata di ieri - a causa di un serio provvedimento preso dalla produzione - il conduttore Alfonso Signorini gli ha comunicato la decisione ufficiale, presa a seguito di alcuni comportamenti adottati in questi giorni considerati «inadeguati al pubblico televisivo». Ma andiamo con ordine.

Dopo i richiami della scorsa settimana, il vippone (ormai ex) è stato chiamato nella Mystery box per ricevere il duro provvedimento da Alfonso Signorini che, con un tono profondo, ha esordito: «Edoardo siamo stati spesso tolleranti, sia con il gruppo che con te in particolare. Sai bene quante volte tu sia stato richiamato anche da me personalmente perfino qualche giorno fa in confessionale per il tuo comportamento aggressivo e provocatorio».

Poi, spiega: «Ieri pomeriggio mentre preparavi un panino per Antonella hai avuto nei suoi confronti l'ennesima reazione esagerata con un linguaggio volgare e un atteggiamento ancora una volta aggressivo e intollerabile. A questo punto, per queste ragioni le conseguenze sono inevitabili: sei ufficialmente squalificato dal Grande Fratello», ha concluso Signorini tra gli applausi del pubblico, in parte d'accordo con l'eliminazione del volto noto di Forum.

La lite tra la coppia Donnalisi (così come li chiamano i fan) è stata scatenata da un panino. Edoardo Donnamaria, infatti, stava preparando dei sandwich per tutti i coinquilini e Antonella Fiordelisi si è lamentata perché non l’aveva preparato a lei per prima. Secondo la concorrente, essendo la sua fidanzata, avrebbe dovuto avere la priorità assoluta. «Questa è l’ultima volta che ti faccio un panino», ha sbottato il volto di Forum. Inoltre, la Fiordelisi si è lamentata per alcuni ingredienti (aveva chiesto il pollo mentre Edoardo lo aveva farcito con l'hamburger). Edoardo a quel punto - furioso - glielo ha strappato di mano in modo arrogante creando caos in casa e lasciando Antonella senza parole. Inoltre il concorrente non si è limitato con l'uso delle parolacce, atteggiamento che Alfonso Signorini ha più volte denunciato e che ha portato alla squalifica del concorrente.

