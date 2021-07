Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il tentato bacio a Rosalinda Cannavò: «Mi sono irrigidita, non voglio illudere nessuno...»

Con la loro “amicizia speciale” Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sono state fra le protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le due formavano la coppia delle “Rosmello” ma con l’arrivo di Andrea Zenga e il fidanzamento con Rosalinda il loro legame si è un po’ raffreddato. Dayane ultimamente avrebbe provato a riavvicinarsi alla Cannavò, senza però ottenere risultati: «Mi ha dato un bacio a stampo fortissimo – ha raccontato - un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita».

GFVIp, Rosalinda Cannavò e il bacio di Dayane Mello: «Mi sono irrigidita»

Rosalinda Cannavò dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip continua la love story, nata sotto l’attento occhio delle telecamere della Casa, col fidanzato Andrea Zenga. I due vivono felicemente la loro relazione e a breve, possibilità economiche permettendo, andranno a convivere. Nel mentre però l'ex gieffina ha rivisto Dayane Mello, che avrebbe tentato un riavvicinamento con un bacio: «Voglio essere onesta – ha svelato Rosalinda in un’intervista a “Chi” - Poco tempo fa ho visto Dayane per uno shooting. C’è stato un momento in cui lei mi ha dato un bacio a stampo fortissimo, un po’ come succedeva al Grande Fratello Vip. Io mi sono irrigidita. Voglio bene a Dayane, ma non voglio illudere nessuno. Non c’è alcuna storia, c’è solo una bella amicizia. Nient’altro…almeno da parte mia è così».

Sul social alcuni follower non mancano di far ricordare ad Andrea Zenga il rapporto fra la fidanzata Rosalinda Cannavò e Dyane Mello: «L’affetto dei fan è bellissimo – ha spiegato Andrea – però dopo un po’, con molto onestà, stufa. Io sono stanco di ricevere messaggi con tono sempre negativo sulla mia fidanzata e sul fatto che il suo orientamento sessuale sarebbe diverso da quello che prova per me. Se fosse così, sarei felice per lei, ci mancherebbe, e mi farei da parte. Abbiamo fatto anche un format per Instagram: “C’è post per l’hater”. Basta!”...».

