Davide Silvestri pronto a lasciare il Gf Vip: cosa potrebbe succedere

Davide Silvestri sempre più vicino a lasciare il Grande Fratello Vip. L'attore, tra i concorrenti più apprezzati della trasmissione, si è confidato con i compagni e ha fatto sapere di non essere disposto a prolungare la sua permanenza nella casa.

Se alcuni concorrenti vorrebbero rimanere oltre la data prevista, l'aiuto regista ha già preparato le valigie. Diretto e sincero come sempre, ha raccontato ai coinquilini: "Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto. Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto, capito?". Frasi lasciate in sospeso che fanno davvero pensare che l'avventura al Gf Vip per Davide finisce qui.

L'attore, che ha fatto parlare di sé per il goliardico bacio con Alex Belli, di fronte all'ipotesi di fermarsi nella casa dopo il 13 dicembre, ha dichiarato la propria indisponibilità. "Per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 22:37

