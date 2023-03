Daniele Dal Moro squalificato per «aver preso per il collo Oriana Marzoli»? Lui: «Se non posso giocare con lei non chiamatelo reality»

di Redazione Web

Daniele Dal Moro è tornato all'attacco sui social. Dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip, l'ex vippone ha ripreso possesso dei suoi canali social dopo cinque mesi di silenzio, annunciando ai suoi follower di voler dare un suo personale punto di vista dopo quanto accaduto dentro il Loft di Cinecittà che, a suo dire, sarebbe stato «incoerente». Ma andiamo con ordine.

Dopo la puntata dello scorso 16 marzo, è circolato in rete un video in cui Daniele Dal Moro pare afferrasse la sua ragazza, Oriana Marzoli, per il collo. Un gesto che ha spinto la produzione del programma ad allontanare Daniele dalla Casa con effetto immediato.

Oriana «presa per il collo» gesto scherzoso?

A commentare l'accaduto ci ha pensato Dal Moro che su Instagram ha condiviso il filmato, diventato virale sui social, scrivendo: «Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere a Oriana se le stavo facendo male», ha scritto l'ex vippone sottolineando il gesto scherzoso non compreso dalla produzione del reality show e dai telespettatori da casa.

Madonna mia speriamo che non squalifichino il Veneto per sta cosa 🙏🙏🙏 #oriele #gfvip pic.twitter.com/NIUJSvLdQx — _DEMENTORES✨🐍 (@loscolapasta) March 17, 2023

