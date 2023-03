Daniele Dal Moro squalificato dal Gf Vip, lo sfogo sui social: «La prima regola dovrebbe essere...»

di Redazione Web

Daniele Dal Moro è tornato su Instagram dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip. Dopo i continui richiami, il concorrente è stato oggi costretto a lasciare il Loft di Cinecittà, abbandonando il reality show a pochi passi dalla finale.

Ma non si è fatta attendere la sua reazione: Daniele Dal Moro, uscito fuori dal programma, ha ripreso possesso del suo smartphone e ha condiviso con i follower uno scatto. Cosa ha scritto?

Daniele Dal Moro, il messaggio su Instagram

Il vippone (ex ormai) si è scattato un selfie e l'ha postato su Instagram, tornando sui social dopo cinque mesi di silenzio: «Dopo vi racconto due cosette, intanto grazie a tutti», questo il messaggio aggiunto a corredo dell'immagine.

Dopo poche ore il concorrente ha condiviso un post in cui ha spiegato che preferisce aspettare prima di sputare il rospo: «Ho tantissime cose da dirvi e da raccontarvi.. Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo! Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale. La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato... E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente», queste la parole di Daniele Dal Moro.

Il concorrente è stato eliminato dal Gf Vip dopo aver avuto atteggiamenti ritenuti irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli: «Ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento».

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale al post puntata di ieri sera, lunedì 16 marzo, quando il concorrente pare abbia alzato la voce nei confronti di Oriana. Un altro video che circola in rete mostra il concorrente afferrare la fidanzata per il collo. Un gesto che ha spinto la produzione del programma ad allontanare Daniele dalla casa con effetto immediato.

