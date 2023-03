Daniele dal Moro, frecciatine al GfVip: il gesto della spazzatura per Martina Nasoni

Daniele Dal Moro, ex concorrente del GfVip, ha deciso di mostrare un lato più ironico e divertente di sé sui social, rispetto a quanto visto nella casa più spiata d'Italia. Su Twitter, infatti, sta partecipando alle interviste con i fan e lancia frecciatine ad altri volti del programma, senza risparmiarsi.

Il libro di Martina Nasoni nella spazzatura

In un video pubblicato recentemente, ha gettato il libro della sua ex fidanzata Martina Nasoni nella spazzatura, suscitando reazioni contrastanti tra i follower.

In un altro intervento su Twitter, ha dichiarato che rifarebbe il GfVip e ha rivelato che i produttori gli avevano chiesto in alcuni momenti di non rivelare tutto ai concorrenti. Inoltre, ha spiegato di non stare seguendo la diretta del programma ma di guardare i video che i fan gli inviano.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Marzo 2023, 10:41

