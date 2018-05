Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ho visto le prime tre puntate e poi non l’ho guardato più. Mi sono rifiutata”. A parlare, vincitrice della prima edizione del reality Mediaset. Cristina aveva fatto il provino per entrare in quest’edizione delle cose non sono andate e non ha alcun tipo di rimpianto: “Quest’anno ho perso l’interesse quasi subito – ha fatto sapere a “Vanity Fair” - Questo GF non mi piace, tira fuori il peggio delle persone e mi rende nervosa. Guardare solo per criticarlo alla lunga stanca, non ha più senso”.Fra i concorrenti c’è poca amalgama (“I ragazzi sono dentro a fare un gioco, eppure fra di loro ho visto solo tanta rabbia. Già nella prima settimana, erano tutti lì a criticarsi, andare l’uno contro l’altro, puntare il dito senza confrontarsi. Persino le storie d’amore quest’anno non sono interessate a nessuno, neppure a me”) e le polemiche hanno preso il sopravvento: “Sono partiti male. Ci sono state subito polemiche, dal bullismo all’omofobia, alla violenza sugli animali. Va bene la regola del "purchè se ne parli", ma se fai vedere la bella televisione la gente l’apprezza lo stesso, non vuol vedere mica solo il trashE’ vero che c’è stata una condanna per chi si è esposto in maniera negativa, con linguaggi fuori luogo e volgari. Però è stato solo un contentino che hanno voluto dare ai telespettatori: queste persone sono state eliminate dal GF ma continuano a fare parte dei salotti televisivi della conduttrice. La punizione non c’è stata, se ti comporti male poi non puoi essere premiato”.Gli ascolti volano e l’impronta della conduttrice Barbara d’Urso è inequivocabile: “Sa fare bene il suo lavoro: del Grande Fratello è anche autrice e per riuscire a parlarne anche negli altri suoi programmi, Pomeriggio 5, Domenica Live, ha dato a tutti la stessa impronta. Per questo è un’edizione “molto D’Urso”: se non avesse avuto le altre due trasmissioni probabilmente sarebbe stata diversa, com’erano state quelle dei suoi primi anni, quando non era ancora una delle primedonne di Mediaset”.