«Carolina Marconi porta sfiga», l'accusa di Giaele De Donà al Gf Vip e l'ipotesi macumba. La risposta dell'ex gieffina

Carolina Marconi accusata di portare «sfiga». L'ex gieffina è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nella puntata di giovedì 3 novembre 2022, ma da quando è uscita dalla casa ha condiviso sui social diversi suoi pensieri a riguardo.

Nelle scorse ore, la Marconi ha condiviso un video con i follower di uno spiacevole episodio acccaduto nella casa dopo la sua eliminazione e che coinvolge Giaele De Donà... Cosa è successo?

«Porta sfiga»

Il video condiviso con gli utenti su Instagram mostra un episodio in cui la concorrente Giaele De Donà ha nominato Carolina Marconi in riferimento a un oggetto che l'ex gieffina le aveva regalato. «Me lo ha regalato Carolina con la mia iniziale, non vorrei ci avesse fatto una macumba... Lo rompo e lo butto, non si sa mai che porta sfiga», si sente dire da Giaele nel video.

«Avevo regalato a Giaele un cuoricino per il suo compleanno dentro la casa fatto con la farina e bicarbonato, con la sua iniziale... una volta seccato l’ho colorato con lo smalto blu. Se poi non siamo più amiche per altri motivi non è carino dire che il mio oggetto porti sfiga e che le ho fatto la macumba», ha scritto Carolina Marconi come didascalia sotto il video. Poi ha chiosato: «Sono senza parole».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Novembre 2022, 16:22

