Carmen Russo, caduta in diretta al Gf Vip e resta in mutande: il video è virale

Carmen Russo, caduta in diretta al Gf Vip e l'ex gieffina è restata in mutande. La soubrette si è resa protagonista di uno scivolone durante la puntata di ieri sera del reality show.

Carmen Russo, la caduta in diretta

Alfonso Signorini era appena rientrato dalla pausa pubblicitaria e stava evidenziando quanto fosse ricca di emozioni la puntata in onda: "È una serata piena di emozioni che si rincorrono. Vedo la meravigliosa Barbara…ehm, la meravigliosa Carmen Russo. Vieni qua che saluti il pubblico".

Purtroppo, però, la ballerina è inciampata ed è caduta rovinosamente, rotolando per terra. Alfonso Signorini è subito accorso in suo aiuto: "Mamma mia, no, per carità tesoro". L'ha sollevata e l'ha abbracciata. Quindi si è assicurato che stesse bene: "Ti sei spaventata?" e lei ha ironizzato: "No amore, lo faccio ogni sera".

Alfonso Signorini spaventato

Alfonso Signorini ha confessato di essersi spaventato vedendola ruzzolare così: "A me, mi piglia un infarto". Così, la ballerina gli ha spiegato come mai è inciampata. Banalmente, non aveva visto il gradino che avrebbe dovuto scendere per arrivare al centro dello studio e raggiungere il conduttore: «Non avevo visto il gradino, ma guarda un po'. Ma vedi che le gambe non reggono più? Dopo vi faccio un balletto, è un sentiment rock con i Maneskin, vado a rimettermi a posto le gambe».

Alfonso Signorini ha ribadito: "Che spavento". Poco più tardi, però, ci ha tenuto a fare vedere la caduta ai concorrenti del Grande Fratello Vip. E ha punzecchiato Carmen Russo: "Mi hanno detto che si è visto tutto il sedere". Ma lei ha tagliato corto: "Non è vero e poi ho l'intimo uguale al vestito, quindi non si è visto nulla".

