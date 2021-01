Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip, il fidanzato Nello Fiorentino: «Ecco perché è cambiata»

Carlotta Dell’Isola è entrata al Grande Fratello Vip ma non sembra la stessa vulcanica persona che ha partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island” assieme al fidanzato Nello Sorrentino. Ed è proprio Nello Sorrentino che spiega i motivi del cambiamento: “Sono contesti totalmente diversi…”.

Al Grande Fratello vip infatti Carlotta Dell'Isola ancora non ha avuto motivi di conflitto: “ A Temptation Island – ha spiegato Nello Sorrentino in un’intervista a “Novella2000” - Carlotta e io eravamo andati per chiarire delle incomprensioni ed era normale che nascessero vari battibecchi. Adesso al Grande Fratello Vip la mia fidanzata si sta confrontando con personaggi dello spettacolo molto famosi ed è ovvio che resti un po’ in disparte. Non è abituata ed è comprensibile. Datele tempo, sono certo che prima o poi il suo vero carattere uscirà fuori. Chiacchiera con tutti e nessuno le ha mai detto delle cose per farla innervosire. Mi auguro che questo suo lato umano piaccia anche al pubblico che guarda la trasmissione e che le faccia proseguire il gioco”.

Al suo ritorno le farà la proposta di matrimonio: “L’intenzione c’è sempre e non appena Carlotta tornerà a casa mi sono promesso di farle la fatidica proposta di matrimonio. Ci tiene tanto e lo stesso vale per me. Preferisco farla in forma privata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Gennaio 2021, 19:51

