«Belen e Stefano De Martino si vedevano quando stavamo ancora insieme», Antonino Spinalbese choc al Gf Vip

Antonino Spinalbese si toglie qualche sassolino dalla scarpa al GF Vip, tornando a parlare della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez, dalla quale è nata la sua bambina, Luna Marì.

Cosa ha detto

Il concorrente del reality show di Casa Mediaset fa una serie di nuove affermazioni sia sui tempi nei quali si sarebbe consumata la rottura e il ritorno della showgirl argentina con Stefano De Martino, sia su chi avrebbe lasciato chi e sulle responsabilità di ciò che è avvenuto.

Ma quale sarà la verità in questo continuo mutamento di versioni? E, soprattutto, come reagirà Belen Rodriguez a queste nuove esternazioni da parte del suo ex compagno?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Novembre 2022, 10:41

