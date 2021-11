GF Vip, Soleil punge ancora Antinolfi, l'intervento di Belen

Scontro in sordina tra Belen Rodriguez e Soleil? Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, Alfonso Signorini ha ripreso il flirt dell'argentina con Gianmaria Antinolfi, chiedendo a Soleil come avrebbe fatto il campano a conquistare Belen. Alla richiesta del conduttore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto che non è lei a dover risolvere il quesito, bensì la stessa Rodriguez.

Subito, i follower della Rodriguez hanno scritto tra i commenti sotto il suo ultimo post: «Scusa Belen, puoi asfaltare la caro**a Soleil?». E lei ha risposto rimanendo estranea a tutto: «Sinceramente non so cosa sia successo».

Non è la prima volta che il suo nome trapela nel reality show di Canale Cinque e non è nemmeno la prima volta che lei sceglie di non immischiarsi nelle polemiche innescate dal programma.

Al momento, la showgirl sembra impegnata in tutt’altro. La sua relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marì, è in crisi. I due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto e il rapporto sarebbe ai ferri cortissimi. Gli unici contatti tra i due sarebbero per gestire il tempo con la piccola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Novembre 2021, 16:36

