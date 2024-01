Beatrice Luzzi lascia di nuovo la casa del Grande Fratello: «Sono con voi». Ecco perché

Dopo essere stata fuori dalla casa già a dicembre e poi ai primi di gennaio, in entrambi i casi per motivi personali, è stato confermato che oggi vedremo Beatrice Luzzi andare via dal Grande Fratello ancora una volta. Ma per quale motivo la concorrente - tra le più amate dal pubblico e sicuramente una candidata alla vittoria finale nel reality show di Casa Mediaset - lascerà per l'ennesima volta, sebbene in maniera temporanea, il gioco?





Il motivo di Beatrice Luzzi

La domanda che in molti si sono posti è stata: cosa si nasconde dietro questo suo gesto? Andiamo a scoprire insieme il triste motivo che ha determinato questo nuovo "abbandono" da parte della Luzzi.

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA