Beatrice Luzzi, insulti di Giuseppe Garibaldi durante la pubblicità del GF, ma le telecamere riprendono tutto: ecco cosa ha detto

Giuseppe Garibaldi insulta Beatrice Luzzi al Grande Fratello, facendo scatenare il caos sul reality show di Casa Mediaset. Il concorrente calabrese, nell'ennesima discussione contro l'attrice, non ha mancato certo di lanciarle contro una serie di recriminazioni che stanno facendo discutere non poco i telespettatori.





Sfogo nella notte di Beatrice: 'Io mollo'. La concorrente abbandonerà la casa?

L'attacco a Beatrice

Come se la situazione non fosse già abbastanza "calda", a un certo punto è intervenuta anche Sara Ricci mettendo in mezzo i figli di Beatrice. Ma cosa le avrà mai detto di tanto terribile? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA