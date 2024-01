Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini per quella frase detta in puntata: il paragone non gradito

La controversia tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero al Grande Fratello continua con astio dopo l'ultima puntata del reality show di Casa Mediaset, tanto che l'attrice romana si schiera addirittura contro Alfonso Signorini per un'affermazione che il conduttore ha pronunciato nel corso del serale.

Il paragone

L'affermazione del conduttore ha mandato su tutte le furie Beatrice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 11:05

