GF, tra Beatrice e Anita scoppia il litigio: «Ma a chi gliene frega della tua opinione? Sei una strega!»

di Marta Goggi

Questa mattina al Grande Fratello è scoppiato un nuovo litigio tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, tra le due sono volate parole forti, dopo che la ragazza ha risposto molto male all'attrice.

Il litigio

Tra le due non sembra essere mai corso buon sangue, ma sta mattina la Luzzi è andata dalla Olivieri per cercare di arginare la situazione. Quando l'attrice ha provato a rivolgersi alla ragazza, quest'ultima ha risposto: «Ti prego basta». A questo punto la Luzzi ha perso la calma: «Sei una ragazzina, è da quando sei qui che parli male di me, non ti permettere di rispondermi ‘non ce la faccio più, ti prego basta’ se vengo a cercare un confronto. Smettila di farti gli affari miei, è da quando sei entrata che tiri frecciate a me su tutti i temi, fatti una vita tua, Anita!». La ragazza non si è lasciata scoraggiare da queste parole e ha risposto per le rime: «A me di te non me ne frega niente, siamo al Grande Fratello, se mi fanno domande su te rispondo.

Il botta e risposta è continuato, la Luzzi questa volta ha replicato così: «La verità è che anche in diretta state sempre a parlare di me perché non avete altro di cui parlare. Da quando sei arrivata dici cattiverie su di me. Quando mi vengo a confrontare dici ‘basta’, sono stufa di te, ti devi fare la vita tua, fatti una vita tua. Ma chi ti chiede di me? Ma a chi gliene frega della tua opinione? Sei una strega!». La discussione si è poi conclusa dopo la risposta di Anita: «Sono nei preferiti da sette settimane, fatti delle domande», e la replica della Luzzi: «Questa la dice lunga, che sei tu la vera giocatrice. Io gioco con la mia pelle, tu giochi con la mia. Non ti montare la testa. A me di te non chiedono nulla perché non c’è nulla da dire su di te, se ci sei o non ci sei qua dentro è uguale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA