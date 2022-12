Attilio Romita cede a Sarah: «La porterei nel van». La moglie Mimma lo gela su Twitter: «Non aspettare Natale»

Attilio Romita in crisi con la moglie. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, il concorrente non ha mai nascosto una particolare simpatia per Sarah Altobello. Tra i due non è successo nulla, ma pare che la fermezza di Romita stia per vacillare, come ha lui stesso ammesso agli altri inquilini della casa.

Leggi anche >Ballando, lite dietro le quinte tra Ema Stokholma e Angelo Madonia : tutta la verità su cos'è accaduto

Leggi anche > Iva Zanicchi ammette: «Stimo molto Selvaggia, magari potremmo diventare amiche». Poi però lancia la frecciatina...

Sarah ha sempre fatto grandi complimenti ad Attilio in queste settimane. Lui ha sempre ringraziato e si è detto lusingato, ma non aveva mai ammesso alcun pensiero su di lei. Poi però si è sbottonato, dicendo che la porterebbe volentieri con sé nel van, un luogo appartato, dove c'è un solo letto, lasciando intendere che desidererebbe con lei un po' di intimità: «Ora incomincio ad andare in ansia, ora mi verrebbe voglia di prenderla e portarla nel Van. Fino ad ora per me è stato facile fare il misogino, e ora… Mi è bastato uno sfioramento, una cosa, io adesso ce l’ho qua questa cosa, in testa. Ma non la posso proprio fare».

Le sue parole hanno divertito molto il web e su Twitter è iniziata una vera e propria pioggia di battute, tra cui spunta anche quella della compagna, Mimma, che sembra però tutto tranne che divertita. La donna, con cui lo stesso Romita ha ammesso ci sarebbe un profondo legame amoroso, non ha preso bene questo vento di passione e ha commentato: «Portala, divertiti siete perfetti! PS: non aspettare Natale! La pupa e il c…ne». Non contenta ha cambiato la sua immagine del profilo, mettendone una in cui Sarah e Attilio sono vicini.

Aria di crisi? Mimma non sembra averla presa affatto bene e c'è chi sostiene anche che con quel messaggio lei avesse intenzione di chiudere pubblicamente con lui. Ovviamente il gieffino è completamente all'oscuro di quanto sta accadendo a casa, chissà che nella prossima puntata Signorini non lo aiuti a farsi un'idea.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA