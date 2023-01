Antonino Spinalbese, timore di papà: «Ho paura che Luna si dimentichi di me». Poi il riferimento a Belen

Antonino Spinalbese sente ogni giorno di più la mancanza della figlia Luna Marì. Il gieffino parla spesso della sua bambina e la notte scorsa si è lasciato andare a una confidenza ai suoi compagni di avventura al Grande Fratello Vip. Antonino ha ammesso di essere molto dispiaciuto per non essere stato in grado di creare una famiglia perfetta e confessa di temere che la piccola si dimentichi di lui.

Il fallimento con Belen

«Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce che cammina e non mi serve altro», spiega. Poi confessa che si sarebbe immaginato la sua vita diversamente, e a tal proposito è inevitabile il riferimento al fallimento della relazione con Belen Rodriguez: «Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente».

La paura

Anche se le cose sono diverse da come le aveva immaginate, ribadisce quanto sia importante per lui Luna e parla del suo timore più grande: «Quando adesso sto con mia figlia penso ‘ok sono arrivato ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me».

