Antonino Spinalbese, malore nella notte al Gf Vip. Come sta: tutti preoccupati per lui

Nella casa del GF Vip improvvisamente è salita la preoccupazione per le condizioni di salute di Antonino Spinalbese. Il giovane si sarebbe sentito male (un malore) durante la notte, accusando forti crampi addominali.

Cosa è successo

Tra i primi a soccorrerlo ci sarebbe stata Oriana Marzoli, seguita da Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. Antonino è stato protagonista assoluto degli ultimi giorni, ricevendo persino la sorpresa da parte delle sue due sorelle, che sono comparse fuori dalla porta rossa per rincuorarlo e spronarlo a dare il meglio di sé. Intanto sui social, alcuni utenti attendono di capire: «Antonino forza siamo con te!» ha twittato un utente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 11:28

