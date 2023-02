Gf Vip, Antonino Spinalbese lascia il reality? «Vuole andarsene». Gli indizi che insospettiscono

Antonino Spinalbese vorrebbe abbandonare la casa del Grande Fratello Vip? Così pare. Nel corso del reality l'ex di Belen ha fatto un percorso molto particolare: da un'iniziale fase in cui è sembrato stare sulle sue, si è lasciato poi coninvolgere in alcuni flirt, poi da quando è uscito per motivi di salute ha assunto il ruolo di saggio che cerca di mediare le varie dinamiche, come se si sentisse quasi superiore agli altri concorrenti.

Simona Ventura riprende Antonella Elia: «Pagato profumatamente, non puoi sfottere lo sponsor»

Isola dei Famosi, Giovanni Ciacci naufrago? L'ex Gf si candida dopo le accuse per il caso Bellavia

Il percorso nel reality

Questo è sembrato un atteggiamento sospetto. Antonino fugge ogni tipo di discussione, ogni tipo di flirt, quasi come se volesse rimanere ai margini delle dinamiche del reality e alcuni si sono chiesti se stia pensando di abbandonare la casa. L'hairstylist ha più volte ribadito la sua nostalgia per la figlia, la piccola Luna Marì. In diverse occasioni ha parlato della bambina e del fatto che sia il centro della sua vita.

La polemica

Ieri pomeriggio Giaele De Donà è sbottata dopo che Antonino Spinalbese per l’ennesima volta ha detto che vorrebbe andare a casa: «Ma perché poi questi discorsi fanno cadere le braccia. ‘No io non vedo l’ora di andare a casa’. Senti amo dici queste cose da quattro mesi, quando sei contentissimo di rimanere qua. Quando sento questi discorsi mi viene la pelle d’oca. In realtà lui fa di quei discorsi». Antonino ha visto il suo contratto scadere a dicembre, ma ha accettato un rinnovo. Che stia pensando però ora di andare via?

Sanremo 2023, «Zelensky non sarà in video, invierà un testo che leggerà Amadeus» https://t.co/l6xSuXefOk — Leggo (@leggoit) February 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA