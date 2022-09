Gf Vip, Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno dormito insieme? Cosa è successo nella notte

Nella casa del Gf Vip Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini appaiono sempre più vicini e sul web c’è chi spera che tra i due nasca qualcosa: i due hanno dormito insieme?

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

Gf Vip 7, Ciacci non può rinnovare la patente per colpa della sieropositività? Cosa dice agli altri coinquilini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA