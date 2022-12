Antonino Spinalbese ha avuto il Covid? Il mistero (che fa infuriorare i fan) dentro la casa del Gf Vip

di Redazione web

L'incubo del Covid nella casa del Grande Fratello Vip è ormai passato, ma ieri Giaele De Donà si è lasciata scappare un dettaglio sulla situazione legata alle scorse settimane che metterebbe in difficoltà la produzione del programma: la gieffina potrebbe aver rivelato che anche Antonino Spinalbese era risultato positivo al virus, ma non è stato isolato dal resto del gruppo come accaduto per gli altri vipponi. Per quale motivo? Sul web è già polemica.

Cosa è successo

Un video, diventato virale sui social, mostra una chiaccherata tra Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Ricordando episodi del passato, la modella si è lasciata scappare che Antonino Spinalbese avrebbe contratto il Covid proprio quando nella Casa era appena entrata la showgirl venezuelana: «Allora, quella volta che tu avevi il Covid e stavi male, Oriana era appena arrivata...», ha raccontato l'influencer piuttosto sicura.

Dopo la dichiarazione di Giaele è scoppiata la polemica su Twitter e i telespettatori credono che la produzione abbia ignorato la cosa, non isolando, volutamente, dalla Casa Spinalbese per spingere e alimentare il flirt che stava nascendo tra l'hair stylist e la showgirl. Sarà tutto vero o si trattava di una semplice influenza?

Gente positiva,non l’hanno fatta uscire ma addirittura avere contatti molto ravvicinati. C’è tenere dentro persone positive per le dinamiche? Raga si è superato il limite della follia.#gfvip pic.twitter.com/oASrj9aRgd — 𝙣𝙞𝙘𝙤𝙡𝙚🐧 (@imnichi_) December 2, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 13:02

