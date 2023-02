Antonella Fiordelisi, lite con Oriana Marzoli: «Sfogati, dato che non fai l’amore. Magari lo fai con Giaele»

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli sono le due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Le due gieffine non vanno, però, molto d'accordo... anzi. Al termine dell'ultima puntata del reality show, le concorrenti si sono scontrate per l'ennesima volta.

La lite tra Antonella e Oriana

Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip: Antonino Spinalbese è stato eliminato, ma fino all'ultimo si è giocato la permanenza nella casa con Antonella Fiordelisi, anche lei finita al televoto. L'ex schermitrice ha così scampato l'ennesima nomination e finita la puntata non ha mancato di prendersela con la sua acerrima "nemica".

Le frasi di Antonella verso Oriana

Antonella Fiordelisi non è certo famosa all'interno della casa per avere un carattere tranquillo. L'ex schermitrice al termine della puntata ha infatti, cominciato ad attaccare Oriana Marzoli, dicendole: «Urla quanto vuoi, sfogati che ti serve dato che non fai l’amore. Non è un problema mio. Magari lo fai con Giaele».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 12:18

