Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e il gesto inaspettato al Gf Vip: «Non siamo amiche...»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi continua a piangere e disperarsi per la situazione che sta vivendo con Edoardo Donnamaria. Proprio per questo, Oriana Marzoli le si è avvicinata offrendole supporto. La scena è stata molto apprezzata dai telespettatori del GfVip che sanno benissimo che le due gieffine (fin dall'inizio) non si sono mai sopportate. Su Twitter questo momento di solidarietà femminile è stato commentato e condiviso più volte anche perché Antonella e Oriana sono due delle grandi protagoniste di questa edizione del reality show.

GfVip, panico in studio: «È svenuta». Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata

GfVip, Luca Onestini attacca nuovamente gli autori del programma: cosa vede sul tweet

Antonella Fiordelisi e il bullismo, il gesto che non è piaciuto ai telespettatori del GfVip: «E ha anche il coraggio di fare la vittima»

Oriana consola Antonella

Per i fan del Gf Vip che non hanno seguito l'ultima puntata del reality show, svegliarsi e vedere Antonella che sorride ad Oriana sarà risultato stranissimo. In realtà la modella spagnola si è avvicinata al letto dell'ex schermitrice che l'aveva ringraziata per averla sostenuta (nonostante tutto) durante la puntata.

Oriana quindi ha risposto: «Lo faccio perché ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire». Antonella ha detto: «Va bene allora oggi pomeriggio».

I telespettatori sono curiosissimi di sapere cosa devono dirsi le due concorrenti.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono ai ferri corti. Durante l'ultima puntata del Gf Vip l'ex schermitrice ha scoperto che il suo fidanzato prova dell'interesse per Nicole Murgia, che è stata eliminata proprio ieri sera.

Antonella: “Grazie per ieri”

Oriana: “Lo faccio perchè ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”

Antonella: “Ok, allora oggi pomeriggio”



MATURITÀ#gfvip #oriele #donnalisi pic.twitter.com/sDSbeYsnu9 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA