Antonella Fiordelisi in lacrime al GfVip, un video la sbugiarda: «Attrice nata, è ridicola e finta. Buttatela fuori»

di Redazione Web

Le lacrime di Antonella Fiordelisi durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip non sono passate inosservate. La concorrente ha dovuto salutare il suo fidanzato Edoardo Donnamaria, il quale - dopo seri provvedimenti presi dagli autori del reality show - ha dovuto dire addio al Loft di Cinecittà.

Non appena è stata annunciata la squalifica da Alfonso Signorini, Antonella Fiordelisi non è riuscita a trattenersi ed è scoppiata in lacrime. Sui social, tuttavia, è diventato virale un video che metterebbe in dubbio le sue emozioni. Di cosa si tratta?

Edoardo Donnamaria squalificato dal GfVip: ecco il motivo. E sui social spunta il video “incriminato”

GfVip, tutti contro Nikita Pelizon e la sua “Onestite”, Sonia Bruganelli la gela: «Fuori luogo e fuori tempo»

Manila Nazzaro al GfVip: «Ho avuto un brutto male al seno, Milena Miconi mi è stata molto vicina»

Il provvedimento per Edoardo Donnamaria

Il provvedimento preso dagli autori sembrava essere inevitabile: più volte, Edoardo Donnamaria è stato richiamato dal Gf Vip e da Alfonso Signorini per i continui atteggiamenti considerati aggressivi e di cattivo gusto. Inoltre le eccessive parolacce dette dal volto di Forum - secondo quanto riferito dal conduttore - sarebbero state il motivo scatenante che ha portato alla sua squalifica.

La fidanzata Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime subito dopo l'annuncio: «È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo nulla». I due hanno avuto la possibilità di salutarsi: si sono stretti in un profondo abbraccio e si sono baciati promettendosi di rivedersi una volta fuori. «Mi sento a metà, mi manca l’aria, non ce la faccio senza di te», ha concluso Antonella tra le lacrime ricevendo il conforto dal fidanzato.

La reazione «esagerata» di Antonella Fiordelisi

La reazione della gieffina, tuttavia, non ha convinto il pubblico. C'è chi ha scritto sui social che quelle lacrime sarebbero come quelle di un «coccodrillo», ossia finte e fuori luogo. Durante la puntata, infatti, è diventato virale un video in cui l'inquadratura della regia del reality show avrebbe smascherato le lacrime della concorrente.

Il filmato mostra Antonella (che non sa di essere ripresa) mentre sorride insieme ai concorrenti. Tuttavia, un secondo dopo viene chiamata da Alfonso Signorini e la concorrente comincia - istantaneamente - a piangere. Quasi fosse a comando. «È telecomandata, non ci sono altre spiegazioni. Davvero ridicola», ha scritto qualcuno. «Mai vista concorrente più finta, buttatela fuori immediatamente», ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA