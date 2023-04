Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 6 mesi insieme: la sorpresa che emoziona i fan

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano oggi sei mesi insieme. La relazione tra i due nata nella Casa più spiata d'Italia cresce ogni giorno sempre di più. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno raggiunto il primo grande traguardo della storia d'amore che sta facendo sognare i fan: «Metà anno insieme», ha scritto l'ex vippona a corredo del video condiviso su Instagram.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sei mesi insieme

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano aver trovato un nuovo equilibrio nella vita reale lontano dalle pressioni mediatiche e dalle telecamere del reality show. Dentro la Casa, infatti, i due hanno vissuto diversi momenti di crisi dichiarando più volte che stare insieme forse non era la cosa giusta. Ma così non sembra essere. I due, da quando è finito il GfVip, non si sono più lasciati e il loro amore procede a gonfie vele.

La sorpresa

Antonella ed Edoardo hanno cominciato a frequentarsi esattamente sei mesi fa e l'occasione non poteva non essere celebrata. Con un post condiviso su Instagram, l'ex vippona ha mostrato ai follower di aver pianificato una sorpresa speciale per Edoardo che ha lasciato i fan senza parole.

Cuori, palloncini rossi e la scritta “Love” che fa da cornice a tutto il resto. «Questo è solo l’inizio», ha scritto Antonella a corredo del post.

