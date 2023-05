Antonella Fiordelisi, crisi con Edoardo Donnamaria? I fan temono l'effetto 'Oriele' e lei chiude i social

di Redazione web

Se Atene piange, Sparta non ride. Mai proverbio fu più azzeccato rispetto alle coppie del GfVip. La coppia formatasi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è già scoppiata (Atene). E Sparta da chi sarebbe rappresentata in questa "dicotomia gieffina"? Dalla storia d'amore tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Coppia che sembrerebbe essere messa a dura prova nelle ultime ore. A instillare il dubbio sarebbe stata proprio Antonella Fiordelisi che, tramite alcune storie Instagram e un tweet avrebbe fatto insospettire i suoi fan, sempre più affiatati.

L'influencer oggi ha aperto un box domande su Instagram per poter rispondere alle richieste e alle curiosità dei fan. Tra le tantissime domande rivolte ad Antonella Fiordelisi una, in particolare, ha scatenato il dibattito social: «Oggi festeggerete i 7 mesi?», chiedevano i fan. E lei ha risposto, con una punta di amarezza, dicendo che Edoardo Donnamaria non è un ragazzo che ama festeggiare queste ricorrenze. Mentre lei chiaramente avrebbe voluto celebrare l'anniversario. I fan hanno iniziato da subito ad insospettirsi, ma è stato ciò che ha fatto dopo Antonella ad averli allarmati ancora di più.

Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio.

Antonella Fiordelisi chiude il profilo Twitter

Antonella Fiordelisi, dopo aver risposto ad alcune domande dei fan sulle sue storie Instagram, si è spostata sulla piattaforma di microblogging Twitter dove ha scritto: «Qui non zelat non amat», una frase in latino che vuol dire «Chi non è geloso non ama» e, subito dopo ha annunciato ai suoi follower di voler chiudere il profilo Twitter perché non la fa stare bene.

Mi assenterò per un pó da Twitter.. non credo che faccia bene stare sempre qui🙏 #fiorde #donnalisi — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 30, 2023

La reazione dei fan

I fan si sono subito preoccupati per i loro beniamini, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, e hanno iniziato a chiedere ai due, anche insistentemente, di risolvere quella che ai loro occhi appare come una vera e propria crisi.

Edoardo Donnamaria non ha ancora risposto alle insinuazioni sulla presunta crisi e i fan sperano vivamente che tra i due ci sia solo un malinteso e che tornino al più presto a mostrarsi su Instagram insieme e felici.

