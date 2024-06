Anita Olivieri e Rosy Chin, l'inconveniente alla festa di compleanno di Letizia Petris: «Non ci siamo messe d'accordo...»

di Redazione web

Anita Olivieri è stata invitata alla festa di compleanno di Letizia Petris che ha compiuto 25 anni e ha festeggiato a Riccione insieme anche ad altri ex concorrenti del Grande Fratello. La 27enne romana, ovviamente, ha documentato tutta la sua giornata sui social e i suoi fan sono molto contenti che sia così sorridente anche dopo la rottura con Alessio Falsone. I due si sono lasciati in buonissimi rapporti, come specificato da entrambi, ma lui alla festa di Letizia non c'era. Anita ha anche registrato alcune storie divertenti insieme a Rosy Chin.

La storia Instagram di Anita Olivieri

Anita Olivieri per il compleanno di Letizia Petris che festeggiato in spiaggia a Riccione, ha deciso di indossare un vestitino bianco ma si è poi cambiata per la serata. L'ex gieffina, per l'occasione, ha scelto un abitino rosso con un paio di sandali bianchi e... così ha fatto anche l'amica Rosy Chin. Anita, nelle sue storie Instagram, scherza proprio su questo insieme alla chef milanese e aggiunge: «Vestite uguali e non ci siamo nemmeno messe d'accordo!».

Anita e Rosy erano diventate molto amiche all'interno della casa del Gf e, spesso, si sono confrontate su temi molto importanti come, ad esempio, il rapporto tra genitori e figli.

La "salvatrice" di Anita Olivieri

Alla festa di Letizia Petris c'era anche Angelica Baraldi, altra ex concorrente del Grande Fratello che, però, è uscita dal gioco poco dopo tre mesi dall'inizio del reality. Lei e Anita Olivieri avevano stretto un bel rapporto d'amicizia e facevano parte dello stesso "gruppetto" di amici formatosi in casa.

