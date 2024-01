Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi parlano in codice: sanno qualcosa sul prossimo eliminato? Cosa si sono detti

Al Grande Fratello va in scena un momento davvero particolare che il pubblico non ha fatto fatica ad identificare: due concorrenti hanno cominciato a "parlare in codice" tra di loro, facendo emergere che, forse, sanno più di quello che dovrebbero sui meccanismi della casa e in particolare su chi sarà il prossimo eliminato dello stesso GF.





Gaffe al Gf, lasciano il microfono aperto in regia e i concorrenti sentono tutto: le parole su Anita

La conversazione tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi

Le due persone in questione sono ovviamente Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, già in passato accusati dal pubblico di avere avuto "imbeccate" da parte del confessionale. Ma sarà davvero così? I due sanno la verità su chi lascerà la casa nella prossima puntata del reality show di Casa Mediaset?

