Gf Vip, Andrea Maestrelli​ confessa: «Nicole Murgia mi ha tradito con il mio migliore amico»

Nicole Murgia​ e Andrea Maestrelli si sono lasciati pochi mesi prima di partecipare al Grande Fratello Vip, per poi ritrovarsi a convivere nel reality sotto lo stesso tetto. Una situazione che ha creato più volte delle tensioni, soprattutto visto che la rottura sarebbe stata piuttosto burrascosa, come ha spiegato la stessa Nicole ad altri inquilini.

La fine burrascosa

La Murgia ha ammesso di aver lanciato persino dei piatti contro Andrea e di averlo tradito. Maestrelli, nella serata di ieri ha raccontato a Daniele Dal Moro altri aspetti della loro separazione, sempre piuttosto burrascosi: «Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere».

La confessione

Poi però ha continuato: «Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…». Il terzo incomodo sarebbe il migliore amico del calciatore, anche se Nicole continua a negare: «Non è andata come dice lui. Tanto che l’altro ragazzo tirato in ballo gli ha detto ‘guarda che ti stai sbagliando di grosso’. A quanto pare ragazzi io continuo a sbagliare tutto nella vita. Ogni volta finisco io a terra».

